Adeline Blondieau face à Alain-Fabien Delon et Capucine pour une soirée pétanque

Du 25 au 28 juin 2019, la 7e édition du Trophée de la pétanque gastronomique a eu lieu à Paris malgré la canicule qui frappe actuellement le pays. Sur les quais de Seine, à la Paris Yacht Marina, de nombreux convives triés sur le volet ont pu tâter du cochonnet tout en se régalant de délicieux mets ce jeudi.

Au cours de la soirée, on pouvait par exemple croiser la comédienne Adeline Blondieau (48 ans), venue avec son frère avocat, Alexandre, et ravissante sous son chapeau de paille, très complice avec sa camarade Emmanuelle Boidron, divine dans sa longue robe noire. Sur place, les deux amies ont pu croiser la route des tourtereaux Alain-Fabien Delon (25 ans) et Capucine Anav (28 ans), toujours inséparables, qui ont bien entendu pris la pose tout sourire devant la Seine avant de profiter des petits plaisirs sportifs et gourmands de la soirée.

Etaient également présents : les comédiens Jean-Pierre Castaldi, Bernard Le Coq, Elisa Servier, Arnaud Ducret (venu avec sa compagne Claire Francisci), Daniel Russo, Christine Lemler, Zinedine Soualem et sa femme artiste peintre Caroline Faindt, Philippe Bas, Philippe Caroit, Ana Girardot et sa maman Isabel Otero, Jean-Pierre Kalfon, Olivier Lejeune, Pierre Santini (accompagné de son épouse Lysiane), Jean-Marie Galey, Olivier Marchal, Christian Vadim,Bernard Menez, Robin Renucci, Cindy Mostacci et Loup-Denis Ellion, les chanteurs Ycare, Gérard Lenorman, Charlélie Couture, Albert Kassabi (Bebert des Forbans, venu avec sa compagne Astrid) et Jeane Manson, les journalistes Jean-Jacques Bourdin, Daniel Lauclair, John Ferreira et Frédéric Taddeï, les sportifs Basile Boli et Thomas Meunier, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre et sa compagne Anne Richard, Pierre Danaë, Laureen et Lukas de The Voice, les présentatrices Evelyne Dhéliat, Anaïs Baydemir et Marie Mamgioglou mais aussi Françoise Laborde et son mari Jean-Claude Paris, Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon d'Affaire conclue (France 2), Michel Chevalet, Séverine Ferrer, Tex et sa femme Béatrice, Maxime Dereymez de Danse avec les stars (TF1) et Jean-Michel Maire de Touche pas à mon poste (C8).

Au cours de cette 7e édition, les participants ont également pu se délecter des petits plats préparés par des chefs étoilés, dont Guy Savoy aperçu ce jeudi. Le Trophée de la Pétanque gastronomique proposait également à ses visiteurs une vingtaine d'ateliers gastronomiques animés par des producteurs, des grands chefs et des Meilleurs Ouvriers de France. Des bars à cocktails et à champagne ainsi que des dégustations de crus prestigieux complétaient cette balade gourmande en face de la Maison de la Radio.