Valérie Trierweiler et son fils face à Tex et sa femme pour une soirée pétanque

Démarré le 26 juin, le Trophée de la Pétanque gastronomique a fermé ses portes le 28 dans une ambiance détendue, sous le soleil de l'été qui a enfin pointé le bout de son nez. Sur les quais de Seine, les convives ont à nouveau découvert l'excellence et les plus beaux produits de la terre et de la mer...

Au cours de la soirée, il fallait compter sur la présence de l'ancienne première dame Valérie Trierweiler, laquelle a préféré sortir avec son fils Léonard plutôt qu'avec son nouveau compagnon. On a aussi vu le décrié animateur Tex au bras de sa femme Béatrice, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt, Sylvie Ortega Munos (la veuve de Ludovic Chancel, fils de Sheila), Charlotte Valandrey, Nicoletta et son compagnon Jean-Christophe Molinier, Michel Leeb, Olivier Marchal ou encore Jean-Pierre Castaldi, Anne Richard, Daniel Lauclair, Charlotte Kady, Vincent Moscato, Denis Charvet, Hervé Vilard, Victoria Abril (qui vient d'annoncer son départ de la série Clem), Popeck et sa femme Anne, Virginie Ledieu, Marion Game, Stéphane Plaza, Jean-Luc Poujauran et son fils, Patrice Quarteron, Katia Tchenko, Cécile de Ménibus, Fabien Lecoeuvre, Patrick Chêne (qui a récemment donné de bonnes nouvelles après son cancer), Amaury Leveaux, Karima Charni, Anais Baydemir, Pierre Dhostel et sa femme Carole, Alix Benezech...

Au cours de cette 6e édition, pas moins de cinq chefs étoilés devaient participer à l'événement : Guy Savoy, Pierre Gagnaire, Yannick Alleno, Éric Frechon et Christian Le Squer. On pouvait aussi noter la participation de Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée. Le Trophée de la Pétanque gastronomique proposait à ses visiteurs une vingtaine d'ateliers gastronomiques animés par des producteurs, des grands chefs et des Meilleurs Ouvriers de France. Des bars à cocktails et à champagne ainsi que des dégustations de crus prestigieux complétaient cette balade gourmande le long des quais de Seine. Bien évidemment, les plus adeptes de la petite boule pouvaient aussi s'affronter en équipes de trois personnes, des triplettes, sur 15 terrains installés spécialement pour l'occasion.

