Adeline Blondieau : Son père Long Chris revient sa brouille avec Johnny Hallyday

Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi 6 décembre. Les hommages pleuvent, y compris de la part de ceux avec lesquels il s'était fâché, comme Michel Sardou, ou éloigné, comme Nicolas Sarkozy. C'est aussi le cas de Long Chris, qui fut son ami et parolier avant qu'ils ne se parlent plus quand Johnny a épousé (deux fois) sa fille, Adeline Blondieau. Pour autant, en ces terribles circonstances, Christian Blondieau ne pouvait garder le silence.

C'est au micro de RTL que Long Chris s'exprime : "Je n'y croyais pas, c'est toute une génération qui tombe", commence-t-il. Puis il se souvient de leur amitié : "Avec Johnny c'était facile parce que j'avais le bonheur d'être son meilleur copain. Nous étions, avant tout, deux vrais copains, comme il en existe rarement. Chacun veillait l'un sur l'autre." Pour son ami, Long Chris a signé l'adaptation de quelques standards anglo-saxons et écrit les textes de plusieurs de ces chansons, comme le mythique Gabrielle.

Leur amitié, débutée dans les années 1960, a tourné court à la fin des années 1980. En 1990, Johnny Hallyday épouse Adeline Blondieau pour la première fois. Cette union marque la fin de son amitié avec Long Chris qui "accepte très mal". Pour autant, ce dernier reconnaît en Johnny le "leader d'une génération" dont le courage était la qualité principale : "D'abord pour avoir réalisé quelque chose de si grand, il y a un immense travail qu'il a fait très sérieusement et qui a fait de lui la superstar."

Un nouveau chapitre

Le 25 mars 1995, Johnny Hallyday tourne définitivement cette page de sa vie quand il rencontre la jeune Laeticia Boudou à Miami. Un an plus tard, le couple se mariait devant Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Parents de deux fillettes, ils resteront unis plus de vingt-deux ans, jusqu'à la fin. La nuit dernière, c'est Laeticia qui nous annonçait la terrible nouvelle dans un texte magnifique publié par l'AFP. Les obsèques du rockeur, dont les détails restent à définir, se tiendront samedi 9 décembre. On vient d'apprendre par la maire Anne Hidalgo que la tour Eiffel affichera le message "Merci Johnny" de vendredi soir à dimanche soir. Message qui sera également visible sur la façade de l'AccorHotels Arena, ex-Palais omnisports de Paris-Bercy, salle où le rockeur s'est le plus produit durant sa carrière. Des livres d'or seront mis à disposition des admirateurs dans le hall de l'Arena.