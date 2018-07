Adil Rami amoureux : Pamela Anderson dans son coeur malgré la distance

La venue de Pamela Anderson en Russie est très attendue mais elle n'a pas encore eu lieu, ou bien dans la plus grande discrétion. Car si Adil Rami a pu compter sur la présence de sa maman et de sa soeur lors du match contre le Danemark qui s'est joué au stade Loujniki à Moscou le 26 juin 2018, et qui s'est soldé par un match nul (0-0), sa célèbre compagne n'a pas été vue dans les tribunes. L'actrice hollywoodienne de 51 ans annoncée au casting de la neuvième saison de Danse avec les stars (TF1) ne se trouvait pas non plus à Kazan pour le huitième de finale gagné contre l'Argentine le 30 juin.

Malgré ces nombreux jours passés loin l'un de l'autre, Adil Rami n'en oublie pas celle qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs mois et qui s'est installée avec lui dans une villa avec piscine à 3 millions d'euros à Marseille, où il joue. Bien plus réservé que Pamela Anderson lorsqu'il s'agit de parler de leur couple, Adil Rami a surpris le dimanche 1er juillet en publiant une photo de son amoureuse sur Instagram. Le footballeur de 32 ans, au look de barbe noire pour le Mondial, a partagé un portrait de l'ex-star d'Alerte à Malibu. Pamela Anderson apparaît dans une petite robe noire classique à manches courtes, ses longs cheveux blonds lâchés, avec un grand sourire. Cette photo a été prise sur les hauteurs du Vieux-Port de Marseille que l'on devine en arrière-plan. Aucun mot n'accompagne en revanche ce post éphémère...