Adil Rami "traîné dans la boue" par Pamela Anderson : "Elle va le payer"

La rupture fracassante de Pamela Anderson avec Adil Rami est l'un des feuilletons de l'été. Une histoire rocambolesque qui commence déjà à s'essouffler alors que l'ex-star d'Alerte à Malibu avait démarré sur les chapeaux de roues à l'annonce de leur séparation le 25 juin 2019 sur son compte Instagram. L'actrice hollywoodienne et activiste de 52 ans y avait révélé avoir mis un terme à son histoire d'amour après avoir découvert que le footballeur français de 33 ans lui avait toujours été infidèle et avait mené une double vie durant leurs deux ans ensemble.

Blessée au plus profond de son coeur mais aussi dans son amour propre, Pamela Anderson s'était alors lancée dans une vendetta, publiant tous les messages échanges avec Sidonie Biémont, l'ex-compagne de 38 ans d'Adil Rami et la mère de ses jumeaux Madi et Zayn nés en septembre 2016 en Espagne. L'ex-candidate de Danse avec les stars avait également accusé à plusieurs reprises le défenseur de l'Olympique de Marseille de violences physiques et émotionnelles, publiant des preuves de ses lourdes accusations : photos d'elle dans un hôpital de Marseille et facture du passage au service ambulatoire. Face à de telles attaques, Adil Rami était sorti de son silence pour nier toute violence sur son ex-compagne.

Tout le monde savait qu'Adil revoyait Sidonie

Dans son dernier numéro du 13 juillet 2019, le magazine de L'Équipe s'est longuement penché sur "cette romance improbable entre Pamela Anderson et Adil Rami", qui "a fini en psychodrame" et a "accompagné la dérive sportive du champion du monde." En plus de retracer l'intégralité de l'histoire, la publication a recueilli des confidences de proches qui préfèrent, sans surprise, ne pas être identifiés. L'un d'eux rapporte ce qu'Adil Rami a dit après les multiples attaques de Pamela : "Elle m'a traîné dans la boue, elle va le payer." Depuis les accusations de la star hollywoodienne, le défenseur de l'Olympique de Marseille a perdu son partenariat avec le réseau Solidarité Femmes qui milite contre les violences faites aux femmes.

Selon un proche, Pamela Anderson n'est pas vraiment tombée des nues lorsqu'elle a découverte qu'Adil Rami n'avait pas coupé les ponts avec Sidonie Biémont : "Pendant longtemps, elle a fermé les yeux sur ce sujet, ça l'arrangeait bien. Mais tout le monde savait qu'Adil revoyait Sidonie, ne serait-ce que par rapport aux enfants."

Sans aucun doute contrainte par les avocats d'Adil Rami à se radoucir, Pamela Anderson a radicalement changé de ton le 7 juillet dernier, lorsqu'elle a reconnu avoir des torts dans un nouveau message publié sur Instagram. "Il faut être deux pour danser le tango. Aussi étrange que cela puisse paraître, je réalise que je ne peux pas le blâmer pour tout. Je l'accepte. Je l'autorise", avait-elle débuté. Pamela Anderson s'était ensuite lancée dans une introspection : "Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, peut-être que je me suis servie de lui aussi. Peut-être que je dois affronter des zones d'ombre. Être en colère envers moi-même est le premier pas pour aller dans la bonne direction." "Je suis en colère contre moi-même d'avoir passé tant de temps, dépensé tant d'énergie et fait confiance à la mauvaise personne. Je dois me soucier de mes propres besoins : amour, reconnaissance, respect et confiance", avait-elle poursuivi.