Adixia : Amoureuse à l'île Maurice, elle se dévoile complètement nue !

Qu'on se le dise, Adixia se porte comme un charme !

Sur son compte Instagram très suivi, la Ch'ti de W9 devenue Marseillaise afin de suivre son ex Paga dans ses aventures aux quatre coins du monde vient de dévoiler un nouveau cliché à couper le souffle.

Adixia (25 ans) apparaît en effet totalement nue à l'avant d'un bateau durant ses vacances à l'île Maurice ! "#love #photooftheday #beautiful #paradise #happy #smile...", a-t-elle simplement commenté en légende du cliché, liké plus de 50 000 fois, sur lequel sa main se charge de cacher ses tétons ! De plus, comme Adixia l'a indiqué, c'est son petit ami Jim Zerga qui a immortalisé cet instant de totale liberté au milieu de l'océan Indien.

La belle ayant empêché ses admirateurs (et ses haters !) de commenter ce cliché torride, c'est sur Twitter que l'on peut retrouver quelques réactions à cette publication. "Trop sexy Adixia !", "On en parle d'Adixia et de ses photos Instagram en ce moment... #perplexe", "Elle est juste vulgaire, c'est pas du tout classe. Elle se prend pour Emily Ratajkowski !", pouvait-on notamment lire.