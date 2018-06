Adriana Karembeu enceinte : Sublime et radieuse face à Bernard Montiel !

Adriana Karembeu était de sortie vendredi 15 juin 2018 ! Belle ambassadrice du Château Marojallia depuis 2013, le mannequin de 46 ans a été invitée à participer à la célèbre Fête de la Fleur 2018 organisée par la Commanderie du Bontemps de Médoc au jardin public de Bordeaux. Enceinte de sept mois et demi, la future maman était resplendissante.

Lors de cet événement (qui coïncide avec la Fête du Vin qui se déroule dans Bordeaux pendant quatre jours), Adriana Karembeu s'est mise sur son 31. Elle s'est glissée dans une magnifique robe fleurie qui mettait en valeur son ventre rond. Radieuse et très souriante, l'ex-femme du champion du monde 1998, Christian Karembeu, a ensuite rejoint Philippe Porcheron, le propriétaire du Château Marojallia, et sa femme avant de retrouver son grand ami, Bernard Montiel. Le mannequin et le chroniqueur de Touche pas à mon poste se sont montrés très complices.

Très active, Adriana Karembeu ne chôme pas. Ce samedi 16 juin à 21h, les téléspectateurs de France 2 retrouveront la sublime blonde dans Le Plus Grand Cabaret du monde de Patrick Sébastien qui fête les 20 ans de l'émission. La future maman sera aux côtés d'Alain Delon, d'Iris Mittenaere ou encore de Sophie Thalmann.