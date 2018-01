Adrien (Friends Trip 4), son ex Elsa : "C'est compliqué"

Après Garde à vous (M6) et Les Princes de l'amour (W9), Adrien Laurent a fait son retour dans Friends Trip 4 (NRJ12) début janvier. Et dans l'un des épisodes de ce lundi 15 janvier, le jeune homme aura la surprise de voir débarquer son ancienne petite amie Elsa Dasc. Une arrivée qui ne l'a pas gêné le moins du monde comme il l'a confié au cours d'une interview pour Purepeople et Purebreak.

"J'ai apprécié de la voir. Ça m'a donné de la motivation. On a passé de très bons moments, mais on s'est aussi pris la tête", nous a-t-il raconté. S'ils ont semble-t-il vécu une nouvelle histoire au cours du tournage, Adrien a avoué que se retrouver n'avait pas arrangé leurs problèmes. "Quand on est loin, qu'elle est à Nice et moi à Paris, ça nous déchire. On n'arrive pas à ne pas se prendre la tête, donc c'est compliqué", s'est-il justifié.

Adrien s'est toutefois défendu d'avoir été infidèle comme le disaient les rumeurs : "La vraie raison, c'est que je n'arrivais pas à faire des efforts. Je n'allais pas assez la voir et je n'étais pas assez impliqué dans le couple (...). J'ai beaucoup manqué de maturité. J'ai mis notre couple en péril." Bien qu'il ait précisé avoir toujours des sentiments pour elle et que l'avenir pourrait les réunir de nouveau, le jeune homme n'a pas hésité à se mettre en couple pendant le tournage des Anges 10 (qui se déroule actuellement à Los Angeles).

En effet, Adrien vivrait actuellement une idylle avec Shanna Kress. Un rapprochement à découvrir prochainement, sur NRJ12.