Agathe Auproux, confidences sur son cancer : "J'ai pété un câble"

Le 24 juin dernier, Agathe Auproux révélait être guérie de son cancer. Mais le chemin a été long pour la jolie brune de 27 ans. La chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post (C8) a subi six mois de chimiothérapie pour guérir son lymphome et souffre encore aujourd'hui de certains effets du traitement comme la perte de cheveux.

En story sur Instagram, Agathe Auproux avait partagé une photo d'elle le visage au vent, pointant ses repousses après la perte de cheveux. "Je ne sais pas comment tu as pu supporter ça, moi j'ai une chute de cheveux catastrophique à cause de mon anémie je n'en peux plus", lui a répondu une internaute. Un message auquel l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a répliqué publiquement : "Non, mais la perte de cheveux est littéralement insupportable. C'est l'un des signes visibles de la maladie. C'est ce qui me rendait le plus malheureuse et me mettait le plus en colère. Souvent j'ai pété un câble et songé à tout raser, surtout sur la fin."

De tristes confidences de la part de la jeune femme qui avait déjà évoqué cet effet secondaire de la chimiothérapie. En mai dernier, alors qu'elle était sur le point de vaincre la maladie, Agathe Auproux a vu une bonne partie de ses cheveux tomber. "Ceux qui restent, on dirait une espèce de frange dégarnie (...). Ça fait des trous, il n'y a plus assez de masse pour que ce soit uniforme et qu'ils se séparent en mèche", avait-elle précisé. Face à la situation, l'ancienne meilleure ennemie de Kelly Vedovelli, son ex-collègue dans TPMP, a choisi de "faire un truc de fou et dédramatiser" en optant pour une perruque de couleur bleue ! Un choix provisoire qui avait fait l'unanimité auprès de ses followers. Depuis, la belle a retrouvé son joli carré brun naturel.