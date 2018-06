Agathe Auproux sans maquillage et sans lunettes : "On dirait une lycéenne"

Agathe Auproux est très proche de sa communauté sur les réseaux sociaux. Chaque jour, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste partage son quotidien mouvementé entre ses séances photos, ses virées dans Paris et le plateau de l'émission de Cyril Hanouna. Ce vendredi 15 mai 2018, la jolie brune a décidé cette fois-ci de se dévoiler au naturel.

Après une séance de sport visiblement très intensive, la jolie brune est apparue dans sa story Instagram sans maquillage et sans ses lunettes. Autant vous dire qu'elle était absolument ravissante ! La jeune femme de 26 ans a d'ailleurs ainsi légendé son selfie : "Sans maquillage et sans mes lunettes, on dirait que je vais au lycée. C'est grave !"

Agathe Auproux s'est bien remise de ses émotions de la veille. Le 14 juin dernier, la brunette s'est retrouvée face à Kelly Vedovelli – avec qui elle a eu des différends – lors du prime de Touche pas à mon poste qui fêtait la fin de la saison. Les deux jeunes femmes en avaient profité pour s'expliquer et dévoiler les vraies raisons de leur brouille.