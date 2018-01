Agathe Auproux (TPMP), intime, dévoile sa relation compliquée avec son père...

Agathe Auproux, la star montante de Touche pas à mon poste (C8), a fait une révélation intime lors d'un récent entretien avec nos confrères de Télé Loisirs. La jolie brune de 26 ans n'entretiendrait pas forcément de bonnes relations avec son père !

C'est au détour d'une question sur son cercle familial qu'Agathe a brièvement parlé de cette situation. "J'essaie d'aller le plus souvent possible dans la Creuse parce qu'il y a toujours ma maman, mon grand-père et mes oncles et tantes (...) J'ai un petit frère de 22 ans. Ma maman est professeure de français. Dans mon ancien collège d'ailleurs ! Et mon père, je crois qu'il est commerçant", a-t-elle renseigné. Une formulation incertaine, concernant son paternel, qui a forcément éveillé la curiosité de nos confrères ! "Mes parents ont divorcé quand j'étais au collège. Et je suis beaucoup plus proche de ma mère", a alors expliqué la populaire chroniqueuse médias spécialiste du football.

Si Agathe ne prend donc pas beaucoup de nouvelles de son père, elle sait que sa mère lui fait toute confiance quant au bon déroulé de sa jeune carrière télévisuelle. "Ça ne l'inquiète pas. Ma maman a beaucoup de recul. Elle est surtout très contente et très fière que sa fille gagne sa vie correctement et soit totalement indépendante. Je ne suis même pas sûre qu'elle me regarde à l'antenne. Elle s'en fiche complètement. C'est d'ailleurs ce que j'adore dans notre relation !", a-t-elle révélé. Et de poursuivre sur le membre de sa famille le plus attentif à ses passages télé : "C'est plutôt mon grand-père qui est comme un fou ! C'est peut-être lié à sa génération. Le média télé a quelque chose de très iconique pour lui. Voir sa petite fille à la télé le remplit de fierté."