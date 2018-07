Agathe Auproux (TPMP) sans lunettes : Les internautes sous le charme !

Depuis qu'elle officie en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste sur C8, Agathe Auproux est devenue très populaire. Par conséquent, la jolie brunette se montre de plus en plus active sur les réseaux sociaux. Dimanche 1er juillet 2018, elle est restée fidèle à elle-même et a posté une nouvelle image qui a fait sensation.

C'est sur son compte Instagram qu'Agathe Auproux a décidé de publier une photo d'elle plutôt spéciale. Et pour cause, la "meilleure ennemie" de Kelly Vedovelli prenait la pose sans sa fameuse paire de lunettes rondes (qui est quasiment devenue sa marque de fabrique). L'image est suivie d'une nouvelle légende épique et hilarante : "Quand il me parle de son ex alors que je n'ai rien demandé."