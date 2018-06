Alain Chamfort au lit avec Lio et Serge Gainsbourg : "Je n'étais pas contre..."

"Je suis en nuance, en demi-teinte." C'est ainsi que se décrit Alain Chamfort dans l'interview accordée au Point, en kiosques ce jeudi 7 juin 2018. Il est aussi très direct comme lorsqu'il évoque son histoire d'amour interdite avec Lio dans les années 1980. Interdite parce qu'il était marié, père d'une fillette de 3 ans (Clémentine) et que son épouse attendait leurs jumeaux. Mais Alain Chamfort s'est autorisé à vivre cette grande histoire qui lui inspire rétrospectivement beaucoup de tendresse pour Lio et nous décroche un sourire quand il partage avec nous ce genre d'anecdotes osées en compagnie de Serge Gainsbourg...

Au printemps 1979, Gainsbarre prend beaucoup de place dans la vie de Serge Gainsbourg. Il doit pourtant se concentrer pour écrire les textes de Poses, le futur troisième album d'Alain Chamfort qui contient les tubes Manureva, Palais Royal et Géant. Pour que son auteur se concentre, Chamfort a l'idée de l'éloigner de Paris et d'embarquer tout le monde à Los Angeles. À ses côtés, la jeune Lio avec qui il vient d'entamer une histoire d'amour. Leur relation n'a que quelques semaines : "Lio était très séduite par Serge. Il était si charismatique ! Enfin, c'est quand même Gainsbourg ! elle n'était pas très sauvage non plus. Brillante, pétillante, elle n'avait pas froid aux yeux. Un soir, nous étions tous les trois à l'hôtel et Serge a commencé à s'approcher d'elle. Il a été un peu lourd en lui disant : 'Dans le cinéma, on embrasse comme ça...' Moi je n'étais pas contre faire un plan à trois, mais je ne la connaissais pas encore assez pour savoir quelles étaient les limites de notre relation, donc je ne suis pas intervenu. Or elle n'était pas du tout d'accord et lui a hurlé dessus !"

La relation entre Alain Chamfort et Lio s'épanouit plus tard en studio. Il lui compose La Reine des pommes en 1983 puis coproduit son album culte Pop Model en 1986. C'est cette année-là qu'elle entame une nouvelle histoire d'amour avec l'autre chef d'orchestre du disque, Michel Esteban, père de leur fille Nubia, né le 15 septembre 1987. Des années plus tard, Lio n'écrit pas que des gentillesses sur Chamfort. En 2012, Michel Drucker parvient à les réunir sur le plateau de Vivement dimanche. L'interprète de Géant appréhende mais cela se passe à merveille. "Elle m'a dit qu'elle avait été très amoureuse de moi et que je n'avais pas la place que je mérite. C'était assez émouvant, vingt-cinq ans après..."

Alain Chamfort vient de publier l'album Le Désordre des choses. Il sera en tournée cet automne.