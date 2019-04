Alain Delon : Hospitalisé après une chute, ce qui a motivé sa rééducation...

En février dernier, Alain Delon devait renoncer à un événement en Allemagne à la suite d'une très vilaine chute survenue dans l'escalier de son manoir de Douchy, dans le Loiret. Un accident révélé par Hans-Joachim Frey, directeur du journal allemand Semper Opernball. Hospitalisé, le héros de La Piscine s'est montré combatif pour pouvoir remarcher.

Dans les pages du magazine Ici Paris (dans les kiosques le 3 avril 2019), on apprend que l'acteur devait initialement se rendre à Dresde pour recevoir les insignes de l'ordre de Saint-Georges, une haute distinction allemande. À cette occasion, il devait d'ailleurs croiser le prince Albert de Monaco, lui aussi récompensé. Malheureusement, c'est à l'hôpital qu'il s'est surtout rendu suite à sa chute... "Selon son entourage, l'acteur s'est transformé en patient exemplaire, suivant à la lettre les recommandations de ses médecins, se lançant avec rage dans les exercices de rééducation pour retrouver sa complète motricité", découvre-t-on.

Alain Delon avait un objectif en tête pour maintenir vive sa volonté de remarcher : le dîner d'État en l'honneur du président chinois Xi Jinping, organisé à l'Élysée le 25 mars. "Pour lui, son devoir était d'être présent", a confié un proche. Il faut dire qu'il est une méga star en Chine et, plus généralement, en Asie. L'acteur a heureusement réussi à remarcher à temps et il a ainsi pu prendre part au dîner qui comptait pas moins de 200 invités parmi lesquels des personnalités très variées telles qu'Hélène Rollès ou Jean-Michel Jarre, main dans la main avec sa compagne Gong Li.

Depuis, Alain Delon semble en forme et il a même été de nouveau repéré en sortie le 2 avril. L'acteur a participé à l'avant-première du film Des gens bien, qui se tenait au cinéma parisien Gaumont-Opéra. Il a notamment pris la pose pour des photos en compagnie de Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, qui joue dans le film.

Thomas Montet