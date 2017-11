Alain-Fabien Delon, ses confessions : "J'ai cru qu'ils m'attendaient tous..."

Avant qu'il n'alimente l'été 2017 de rumeurs autour de son présumé couple avec Capucine Anav, on avait laissé Alain-Fabien Delon dans une situation assez critique. Souvenez-vous, en janvier dernier, le jeune acteur avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Le point de non-retour pour le benjamin d'Alain Delon, que l'on disait dans une impasse financière et psychologique. Force est de constater que le comédien de 23 ans, que l'on n'a plus vu sur les écrans depuis belle lurette, a repris du poil de la bête.

En effet, Alain-Fabien tourne à nouveau, et pas n'importe qui. L'acteur de 23 ans est actuellement en train de mettre en boîte Une jeunesse dorée, d'Eva Ionesco (My Little Princess) dans lequel il tiendra un rôle secondaire. Isabelle Huppert et Melvil Poupaud seront les têtes d'affiche, avec Galatéa Bellugi (Réparer les vivants) et Lukas Ionesco (le fils d'Eva que l'on a pu voir dans The Smell of Us).

Écrit par Eva Ionesco et son mari Simon Liberati, Une jeunesse dorée suit Rose, une jeune fille de 16 ans issue de la DDASS, et son fiancé Michel, 22 ans, qui vivent leur première grande et innocente histoire d'amour à Paris, en 1979, au coeur des années Palace. Ils font partie de la bande des branchés, qui ne vit que pour la fête et l'exubérance. Lors d'une soirée, ils font la connaissance de Lucille et Hubert, couple de bourgeois bohème d'une cinquantaine d'années, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur existence.

Alain Delon "rend les gens fous"

Avec ce film, Alain-Fabien pourrait faire son grand retour et s'affirmer comme l'homme assagi et mature que l'on attend. Dans une interview accordée à Die Presse, c'est ce jeune homme qui se présente ainsi, sincère sur ses erreurs, ses errements, ses choix, mais aussi très rude à l'encontre de sa famille et notamment de son père Alain Delon. Il n'hésite pas à le tacler ouvertement en clamant que son père "peut se fâcher qu'une chaise soit faite de plastique" et qu'il "rend les gens fous". "Des gens gentils l'ont invité dans leur maison, sont amicaux et font tout pour lui. Et il se plaint encore", résume-t-il. Loin de son père, il a décidé de prendre le contre-pied en choisissant habilement de tourner avec des personnes qui ne supportaient pas le grand Delon. "Nous ne sommes pas une vraie famille", lâche le jeune homme qui évoque "une sorte de jalousie" pour tenter d'expliquer pourquoi Alain Delon ne s'entend pas avec lui.

Je croyais être le meilleur, j'ai cru qu'ils m'attendaient tous. Mais ce n'était pas le cas

Au cours de cette interview, il révèle que devenir acteur n'était pas son choix. "Cela peut paraître idiot, mais je voulais être premier secrétaire, ambassadeur", affirme-t-il. Mais son père lui assure un avenir en or. Il s'avoue "enfant pourri gâté" mais aussi délaissé par les siens. Il quitte l'école à 18 ans, fait "quelques trucs stupides" avant de se retrouver dans le besoin d'argent. Il comprend alors que sa gueule d'ange peut être un atout. "Mes parents avaient caché mon visage, les médias français ne m'avaient pas vu depuis quatre ans. Tout le monde me voulait", se souvient-il. Il se tourne vers le mannequinat, puis le cinéma, avec un certain succès. Puis vint la chute, le retour sur terre. "Je croyais être le meilleur, j'ai cru qu'ils m'attendaient tous. Mais ce n'était pas le cas", concède Alain-Fabien, qui souffre de sa réputation et du poids familial. Il lui faudra du temps, de la réflexion, pour revenir prendre sa revanche. Et ce moment est arrivé...