Alain VS Laura (Moundir 3) : Les ex se déchirent, Barbara choisit son clan !

Rien ne va plus entre Alain et Laura ! Alors qu'ils étaient fous amoureux dans Secret Story 11 (TFX) depuis 2017, les deux ex-tourtereaux ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde et ont fini par rompre en mai dernier. Le beau brun – qui participe à Moundir et les apprentis aventuriers 3 sur W9 - l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

"J'en ai gros sur la patate, je suis écoeuré ! Ma famille et mes amis regardent Moundir et ils ont de la peine pour moi. Ils m'envoient des messages et des vidéos de mon binôme (Laura, ndlr) qui me démonte par derrière, qui m'allume même quand je fais des trucs bien", a déclaré Alain sur son compte Snapchat. Ce dernier s'est dit "tellement content d'être séparé aujourd'hui". "C'est une des choses les plus intelligentes qui a pu se passer dans ma vie ! (...) Je m'en veux à moi-même d'avoir été aussi con", a-t-il ajouté.

N'appréciant pas les déclarations d'Alain, Barbara Opsomer (Les Anges 10) s'est empressée de défendre son amie Laura sur son compte Snapchat : "Je ne veux pas prendre partie, mais je trouve ça un peu petit de s'attaquer à quelqu'un qui ne peut pas se défendre ! Je trouve ça minable et décevant de s'aimer autant et se déchirer à ce point après. On est un peu connu alors vas-y qu'on raconte sa vie sur les réseaux sociaux alors que c'est personnel. Garde ta vie pour toi en fait ! Je viens d'avoir Laura au téléphone et elle n'est vraiment pas bien à cause de tout ce qu'elle a vu sur elle. Elle trouve ça dégueulasse puisqu'elle ne peut même pas se défendre."

Très remonté, Alain a vivement réagi aux propos de Barbara et n'a pas hésité à la tacler. "Tu dis que tu ne prends pas partie, alors que tu prends clairement partie. On a du mal à te comprendre... Tu dis qu'il faut parler en direct et éviter de parler sur les réseaux sociaux, mais tu parles de mes problèmes publiquement", a-t-il rétorqué avant de conclure : "On est en pleine contradiction, Barbara. Quoique c'est peut-être le titre de ton album 'Toutes mes contradictions'. Donc tu es chanteuse, coach de vie et conseillère conjugale ? Elle doit être longue ta déclaration d'impôts à remplir !" Le message est certainement bien passé...