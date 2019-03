Alexandra Lamy et sa fille Chloé déménagent de Londres !

L'an dernier encore, Alexandra Lamy expliquait dans le magazine Elle les dessous de son départ à Londres : "Je ne quitterai plus jamais cette ville ! Et je ne remercierai jamais assez ma fille Chloé de m'avoir soufflé cette décision. Je souhaitais qu'après son bac, elle passe un an à Londres. Mais elle n'était qu'en 3e quand elle m'a demandé : 'Maman, pourquoi on n'y va pas tout de suite ?' J'ai appelé son père, l'acteur Thomas Jouannet, qui a tout de suite dit oui. Partir là-bas m'a sauvé la vie. Cela m'a permis de redevenir anonyme, de garder la tête haute... Et de ne plus voir ma vie privée exposée en une des magazines."

Maintenant que la jeune Chloé Jouannet est en couple avec l'acteur Zacharie Chasseriaud (remarqué dans la série Hippocrate), elle mène désormais la vie parisienne avec son amoureux. De son côté, Alexandra Lamy doit être heureuse d'être plus proche de sa soeur Audrey et du fils de cette dernière, Léo. Très proche de sa famille – elle avoue avoir peu d'actrices amies, à part Mélanie Doutey évidemment, l'héroïne de Chamboultout, son nouveau film, savoure les débuts d'actrice de sa fille, qui suit ses pas et ceux de sa tante et apparaît dans la série Infidèle sur TF1 : "Je suis très fière d'elle et j'ai hyper confiance en elle. Elle me fait penser à ma soeur, dont elle est très proche. Je lui ai toujours dit que je serai là pour lui donner des conseils, mais pas pour du piston. Aujourd'hui, tout ce qu'elle fait, elle ne le doit qu'à elle. Chloé écrit, passe des castings internationaux... Elle vient aussi de tourner dans le film de Kery James. Comme je ne connaissais pas ce rappeur français, cela m'a valu d'être traitée de ringarde !"

La nouvelle génération de Lamy débarque sur les écrans, mais il y a encore toute la place pour Alexandra, la chérie des Français ! Son agenda est toujours très chargé puisqu'elle vient de jouer dans Convoi exceptionnel avec Christian Clavier et Gérard Depardieu sous la direction de Bertrand Blier, va bientôt tourner dans Le Sens de la famille avec Franck Dubosc qui l'a brillamment dirigée dans Tout le monde debout et prépare la suite de Retour chez ma mère qui se nommera... Retour chez ma fille ! Mais avant tout, on la retrouvera dans Chamboultout au côté de José Garcia à partir du 3 avril.