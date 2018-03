Alexandra Lamy à Londres après la rupture : "J'ai beaucoup pleuré"

Au mois de novembre 2013, la rupture entre Alexandra Lamy et Jean Dujardin est officialisée. S'ensuit un tourbillon médiatique que chacune des stars a dû gérer. Pour l'actrice chouchou des Français, l'idée de s'installer à Londres avec sa fille unique Chloé s'est vite révélée salvatrice. Celle qu'on retrouve dans la touchante comédie Tout le monde debout se confie sur son exil britannique au magazine Elle.

"Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré ! Se retrouver seule à l'étranger, passé 40 ans, ça fait un peu lose au début ! Mais une fois au plus bas, je ne pouvais que remonter ! J'en ai tiré une formidable leçon : ne compter que sur moi-même", raconte Alexandra Lamy à Elle. À 46 ans, elle se sent merveilleusement bien et cela se voit : comme récemment au musée Grévin où elle a inauguré sa statue de cire !

Déménager dans la capitale britannique est une idée qui lui vient de son enfant : "Je ne quitterai plus jamais cette ville ! Et je ne remercierai jamais assez ma fille Chloé de m'avoir soufflé cette décision. Je souhaitais qu'après son bac, elle passe un an à Londres. Mais elle n'était qu'en 3e quand elle m'a demandé : 'Maman, pourquoi on n'y va pas tout de suite ?' J'ai appelé son père, l'acteur Thomas Jouannet, qui a tout de suite dit oui. Partir là-bas m'a sauvé la vie. Cela m'a permis de redevenir anonyme, de garder la tête haute... Et de ne plus voir ma vie privée exposée en une des magazines."

