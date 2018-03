Franck Dubosc : Pourquoi il n'a pas choisi une actrice handicapée pour son film

La première réalisation de Franck Dubosc, Tout le monde debout, va sortir le 14 mars et en attendant, l'acteur désormais metteur en scène peut se targuer d'un bel accueil critique qu'il découvre un peu plus à chaque événement promotionnel. Parmi les qualités de son film qui parle du handicap, la prestation d'Alexandra Lamy est soulignée. Elle s'est d'ailleurs beaucoup impliquée pour ce rôle de femme en fauteuil roulant, s'entraînant notamment à jouer au tennis pour les besoins d'une scène, avec Emmanuelle Morch, celle qui a représenté la France aux Jeux paralympiques de Rio. Lors de son passage dans l'émission On n'est pas couché, l'acteur et réalisateur a expliqué pourquoi il n'a pas choisi une femme véritablement handicapée pour incarner ce rôle.

"Elle est solaire, elle est belle, elle est énormément de choses dans le film, tout le monde lui dit. Deux personnes en fauteuil m'ont demandé, avant de voir le film, pourquoi je n'ai pas pris une actrice handicapée. Les réponses sont multiples, pourquoi pas ? Parce que des Alexandra Lamy en fauteuil, je n'en ai pas trouvé, et ensuite, je veux justement montrer avec le film qu'il faut passer au-dessus du handicap. Si moi en tant que metteur en scène je me mets à chercher une personne en situation de handicap, je vais la démarche inverse de celle que je veux démontrer avec le film," déclare Franck Dubosc devant Laurent Ruquier.

L'histoire : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée...