Alexandra Rosenfeld se dévoile en petite culotte devant les Miss

Vendredi 5 avril 2019, notre Miss France et Miss Europe 2006, Alexandra Rosenfeld, s'est rendue à un shooting pour l'association Les Bonnes Fées et ne s'est pas empêchée d'amuser la galerie. Si elle voulait juste faire rire les équipes et les Miss France conviées pour l'événement, la compagne d'Hugo Clément en a fait bien plus...

C'est sur son compte Instagram qu'Alexandra Rosenfeld a dévoilé les coulisses de cette séance photos. Alors qu'elle était en retard, la maman d'Ava (8 ans) a voulu se faire pardonner en faisant rigoler ses collègues... Mais ce très bref instant a été immortalisé en une photo aussi hilarante que sexy. "- Arriver en retard pour une photo avec les @missfranceoff ✔️ - Faire une connerie D'UNE SEULE SECONDE pour leur dire bonjour ✔️ - Ne pas savoir qu'un photographe prenait les coulisses et dégainait plus vite que son ombre ? ✔️- Avoir un drôle de souvenir avec @ilhame_irene qui tombe et @soniarolland qui crie ?✔️ Merci @marko_liver ?‍♀️", écrit-elle en légende. Et voilà comment Alexandra s'est retrouvée en culottes sur Instagram.

Cette publication a bien évidemment fait rigoler internautes. Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016), Sophie Thalmann (Miss France 1998) ou encore Chloé Mortaud (Miss France 2009) l'ont fait savoir dans les commentaires. Ce petit moment restera sans doute gravé dans la mémoire de nos bonnes fées.