Miss France 2019 : Des miss topless, la grosse bourde de TF1 en plein direct !

Samedi 15 décembre 2018, Maëva Coucke cédait sa couronne à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti désormais élue Miss France 2019. Au cours de cette superbe soirée retransmise sur TF1 en direct du Zénith de Lille, les téléspectateurs ont pu découvrir les 30 reines de beauté régionales. Si aucune d'entre elles n'a chuté, cette année, c'est la Une qui a fait une grosse boulette...

En début de soirée, alors que les fidèles du concours découvraient les visages des premières Miss candidates à la couronne, TF1 a décidé de dévoiler les coulisses du show. Ainsi, à l'écran, des images des jeunes femmes en train de se faire maquiller, coiffer et habiller étaient diffusées. Le hic ? Plusieurs Miss régionales ont été aperçues seins nus ! Si certaines ont réalisé ce qui se passait et se sont empressées de cacher leur poitrine, d'autres n'ont rien vu venir et sont ainsi apparues topless devant plus de 7 millions de Français. Certes l'image était furtive mais n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Une bien belle bourde de la part de la Une...

Rappelons que Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, a été couronnée Miss France 2019 au côté d'Aude Destour (Miss Limousin), quatrième dauphine, Morgane Soucramanien (Miss Réunion), troisième dauphine, et Lauralyne Demesmay (Miss Franche-Comté), deuxième dauphine. L'écharpe de première dauphine de notre beauté nationale a été attribuée à Ophélie Mézino, Miss Guadeloupe.

La soirée a été, comme chaque année, un franc succès pour TF1. En effet, Miss France 2019 a réuni 7 347 000 téléspectateurs !