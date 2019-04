Alexandra Rosenfeld merveilleuse en noir, face à Axelle Laffont

À l'occasion de la soirée de lancement de la Panza Paille, la paille organique faite d'eau et de blé lancée par Panzani, plusieurs personnalités étaient présentes à La Cartonnerie, mardi 2 avril 2019. Le bar situé dans le 11e arrondissement de Paris était réservé pour cette réception et le dîner des convives était assuré par le célèbre chef japonais Taku Sekine, connu pour associer avec talent plats et cocktails. Dans ce beau lieu, des célébrités venues spécialement pour l'occasion ont pris le temps de poser sur le photocall. À l'image de la belle Alexandra Rosenfeld, qui portait une jupe noire et une chemise légère. La Miss France et Miss Europe 2016 était accompagnée de la comédienne Axelle Laffont, tout aussi sublime en petite robe noire et veste en jean.

Le chef pâtissier Nicolas Haelewyn a également cuisiné à l'occasion de cette soirée de lancement. On a aperçu l'humoriste et comédien Monsieur Pouple s'essayer à l'art des cocktails, ce qui a dû lui rappeler de bons souvenirs depuis la fin de son émission Les Recettes pompettes. Notons également la présence de Laurent Pierat, le cofondateur et directeur artistique de la société de communication Agence Shake.

Alexandra Rosenfeld a tout pour être heureuse. La maman de l'adorable Ava (8 ans) s'est pacsée avec son chéri, le journaliste Hugo Clément. Ils penseraient même à faire un enfant, comme le révélaient nos confrères de Gala. Ava "est très demandeuse", déclarait-elle. "Elle nous l'a réclamé pour Noël", ajoutait le reporter. Le 2 avril, l'ancienne Miss France se faisait également tatouer pour la sixième fois, même si elle n'a pas encore dévoilé le dessin à ses fans. Une bonne période.