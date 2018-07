Alexandra Rosenfeld topless à la plage : Ses vacances très hot au Portugal !

Alexandra Rosenfeld n'a pas froid aux yeux. Depuis quelques jours, Miss France 2006 a posé ses valises au Portugal pour les vacances. Très active sur les réseaux sociaux, la belle blonde aime partager son quotidien avec ses quelques 100 000 abonnés sur Instagram. Et ce samedi 28 juillet 2018, nul doute qu'elle leur aura fait plaisir.

En effet, Alexandra (31 ans) a dévoilé une photo très sexy lors d'une journée à la plage. Visiblement en pleine partie de raquettes et surprise par une vague, l'ancienne reine de beauté apparaît en petite culotte au motif léopard et a laissé tomber le haut... Si sa poitrine est camouflée par deux étoiles, sa silhouette de rêve, elle, est bien visible. Difficile à croire qu'elle est maman d'une petite Ava (7 ans et demi), née de sa relation avec le rugbyman Sergio Parisse.

Sans surprise, les commentaires se sont multipliés. Si certains ont bien évidemment complimenté la belle en la qualifiant de "magnifique", "sublime" ou encore "divine", d'autres ont laissé parler leur humour : "Pour une fois...les étoiles m'ennuient...", "Il y a trop d'étoiles dans ce beau paysage !", "J'ai des étoiles plein les yeux !", "T'as déjà tes deux étoiles sur le maillot".