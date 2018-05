Alexia Mori enceinte et "malade" : Angoissée, elle lève le pied !

Le lendemain, ce 18 mai 2018, Alexia Mori a donné des nouvelles de son état. "C'est tout de même fou le corps humain, commence-t-elle. Pour vous donner des nouvelles aujourd'hui, je vais mieux, aucune contraction... j'ai été malade cette nuit, donc je pense avoir eu de fortes coliques hier que j'ai dû prendre pour des contractions, enfin je sais pas trop mais dans tous les cas, ça m'a bien calmée !! Je vais lever le pied sur tout ce que je fais (et que je ne montre pas forcément). Et me reposer plus, je veux que ce bébé aille à terme !!" Après avoir profité d'un petit bain nocturne pour calmer ses douleurs, la jeune femme de 28 ans a également fait une update sur sa prise de poids qui est, à présent de 11 kilos.