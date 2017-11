Alicia Aylies et la chirurgie esthétique dans Miss Univers : Son point de vue !

C'est le grand jour. Dans la nuit de dimanche 26 au lundi 27 novembre aura lieu l'élection Miss Univers 2017 (une cérémonie retransmise dès 2h du matin, sur Paris Première). La belle Iris Mittenaere devra céder sa couronne à l'une des candidates en lice. Et Alicia Aylies espère bien que ce sera elle.

Il faut dire que Miss France 2017 a "une pression en plus" puisqu'avant le sacre de la complice de Kev Adams, la France n'avait pas gagné depuis 1953. La victoire d'Iris Mittenaere était donc un événement. "En même temps, elle a ouvert les portes puisque ça faisait quand même beaucoup d'années que la France n'avait pas remporté ce concours. Donc je pense qu'elle a fait passer le message que l'on peut être belle naturellement et remporter la couronne", s'est rassurée Alicia Aylies au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs.

Rappelons que contrairement à Miss France, les reines de beauté qui se présentent à Miss Univers peuvent avoir recours à la chirurgie esthétique. Un détail qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients selon la protégée de Sylvie Tellier : "C'est un avantage d'être naturelle parce que les gens le savent. Du coup, ils arrivent peut-être à s'identifier plus facilement à vous (...). Mais c'est vrai que les Miss qui ont fait de la chirurgie ont l'avantage d'avoir un corps parfait d'une certaine façon. Mais qui est refait... Je ne sais pas comment me placer par rapport à ça (...). C'est un choix de leur organisation que de les présenter comme ça. En France, on a fait le choix de rester naturelles et je pense que c'est un beau message."