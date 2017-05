Alicia Aylies (Miss France 2017) avoue être draguée par des footballeurs

Alicia Aylies, notre sublime Miss France 2017, a beaucoup de succès auprès de la gent masculine... y compris auprès de certaines célébrités.

Invitée de Mouloud Achour et de son Gros Journal (Canal+) lundi 15 mai, notre reine de beauté a accepté de parler de ces hommes qui tentent de la draguer à la moindre occasion. "En général, la première approche, c'est 'Donne moi ton Snap' ou 'Coucou ma belle !' ou sinon que je suis 'leur femme', c'est des petits messages comme ça ! 'Je suis amoureux de toi', souvent", a-t-elle révélé. Et de poursuivre : "Je ne réponds rien !"

Puis, interrogée sur les gens "connus" qui tentent également de la draguer, Alicia a catégoriquement refusé de dévoiler leur identité. "Oui il y a peut-être des gens connus parmi eux... Mais non je ne peux pas dire qui. Ce ne sont pas des acteurs, pas des rappeurs, peut-être des chanteurs, peut-être des footballeurs. (...) C'est un peu compliqué, on ne va pas parler de ça, je ne vais pas donner de prénoms !", a-t-elle assuré face à un Mouloud aussi amusé qu'insistant.

Le 30 mars dernier, alors qu'elle était l'invitée de Purepeople.com lors d'un Facebook Live, Alicia Aylies avait brièvement levé le voile sur ses goûts en matière d'hommes. "Physiquement, je n'ai pas de type d'hommes en particulier. Parfois, les hommes ne nous plaisent pas quand on les voit mais il y a un petit feeling quand on se parle qui se crée. Tout se joue au niveau du feeling ! Il faut me faire rire aussi", avait-elle expliqué.

