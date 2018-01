Alizée – Sa fille Annily malmenée : "Je ne félicite pas ta mère !"

La fille d'Alizée, Annily (12 ans), a récemment décidé de se dévoiler sur ses réseaux sociaux après avoir été longtemps cachée par sa célèbre maman... Aujourd'hui, la pré-adolescente doit malheureusement faire face à ses premiers commentaires désagréables.

Jeudi 11 janvier 2018, Annily Chatelain a en effet dévoilé un commentaire privé reçu sur son compte Instagram de plus en plus suivi. Une personne a jugé bon de critiquer son look et de sous-entendre qu'Alizée était une mauvaise mère. "Désolée mais 12 ans et déjà les cheveux décolorés, c'est pas possible. Je ne félicite pas ta mère !", pouvait-on lire dans ce message mal intentionné. "Alala, j'en ai tellement marre des gens comme ça", a alors réagi la fille chérie de Jérémy Chatelain passionnée par la mode et la photographie.

Pour rappel, c'est le 3 janvier dernier qu'Annily Chatelain surprenait de nombreux internautes fans d'Alizée en publiant une photo d'elle de face, en noir et blanc, afin de se dévoiler au monde. Deux jours plus tard, c'est sur un autre cliché qu'Annily décidait de se montrer. Sur celui-ci, elle apparaissait dans son salon, une guitare entre les mains.

Très entourée à Ajaccio (et à Paris quand elle rejoint son père), gageons qu'Annily a rapidement trouvé du réconfort auprès de sa célèbre maman et de son charmant beau-père, le danseur Grégoire Lyonnet.