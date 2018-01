Alizée : Sa fillette Annily dévoile son minois sur Instagram

Alizée a longtemps caché le visage de sa petite Annily afin de lui laisser le choix de s'exposer ou non quand elle serait plus grande. Aujourd'hui âgée de 12 ans, la fillette a décidé de se dévoiler sur son compte Instagram "public" !

Au tout début du mois de janvier 2018, Annily Chatelain a en effet publié une photo d'elle en noir et blanc – la toute jeune fille est passionnée de photographie à l'instar de son grand-père Jo Jacotey – afin de se dévoiler au monde. Naturellement, la fille d'Alizée et de son ex-mari Jérémy Chatelain a très vite rassemblé de nombreux commentaires élogieux.

"Tu es vraiment mignonne", "Trop belle", "T'es super belle", "Tellement une perfection cette fille", "Très jolie !", pouvait-on lire dès les premières réactions. Des compliments qui ont touché la pré-adolescente qui a aussitôt pris le soin de remercier tous ses admirateurs...

Deux jours plus tard, c'est sur un autre cliché qu'Annily a décidé de se montrer. Sur celui-ci, elle est apparue dans son salon alors qu'elle tenait une guitare entre ses mains. Douze ans et déjà artiste ! Avec un papa ancien élève de la Star Academy 2 et une maman qui a affolé les charts mondiaux avec ses hits Moi... Lolita, J'en ai marre ou J'ai pas 20 ans, on n'en attendait pas moins d'elle !

Pour rappel, Alizée s'est remariée avec le talentueux Grégoire Lyonnet durant l'été 2016 en Corse.