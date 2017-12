Amal Clooney : La femme de George est-elle vraiment parfaite ?

Amal Clooney fascine. Cette avocate aussi talentueuse et influente que sublime a réussi à épouser l'incasable George Clooney, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. C'est avec elle qu'il a décidé, à 52 ans, de fonder une famille. En effet, le 6 juin 2017, la brune a donné naissance aux jumeaux Ella et Alexander. Mais est-elle aussi irréprochable qu'on l'imagine ?

Elle est brillante

Avant tout et avant George, Amal Clooney née Alamuddin est une avocate internationale, britannique d'origine libanaise. Très impliquée dans la reconnaissance du génocide arménien ou dans la libération de l'ancien président des Maldives, le premier élu démocratiquement, Mohamed Nasheed, elle peut se réjouir de son dernier fait d'armes : une grand journaliste d'Azerbaïdjan, Khadija Ismayilova, en prison depuis le mois de décembre 2014, a été libérée. Elle était notamment soutenue par Amal Clooney. Une femme qui défend fermement ses opinions, notamment sa hantise de Donald Trump, occupant de la Maison-Blanche dont elle critique les opinions populistes. L'atout parfait si jamais George veut se lancer en politique....

Elle a conquis l'incasable George

Marié de 1989 à 1993 à l'actrice Talia Balsam, George Clooney avait promis après son divorce qu'il ne se marierait plus jamais. Visiblement, le fameux Ocean n'a pas tenu sa promesse puisqu'il a épousé Amal lors d'une cérémonie follement romantique à Venise en septembre 2014. S'il avait tendance, avant elle, à s'afficher avec des femmes magnifiques, cette fois, il ne fait plus d'ombre à sa dulcinée qui a su s'imposer et exister en tant que femme. Quant à la famille Clooney et à ses amis, elle les a tous mis dans sa poches, comme son papa Nick Clooney ou encore Rande Gerber, le mari de Cindy Crawford.

C'est une maman exemplaire

George Clooney le clame haut et fort dans les médias : "Je voue une telle admiration à ma femme, lâche le papa néanmoins comblé. Elle dort par intervalle de deux heures car elle doit donner le sein à ces petits morfales. C'est une athlète, elle est infatigable."

Elle a du goût

Lors de tous ses déplacements, Amal Clooney tient à être parfaite du point de vue vestimentaire. Ainsi, il n'y a pas que lors des avant-premières qu'elle choisit des tenues élégantes. Le magazine Paris Match en a compilé certains : "Le 19 mars en Inde pour son discours sur la liberté d'expression, elle portait une robe en crêpe Paule Ka à 580 euros et un spencer assorti à 390 euros. Le 23 mars, aux Émirats arabes unis, pour plaider une cause humanitaire, une robe à fleurs Stella McCartney..."

Elle a de l'humour

Quand, lors d'un dîner, on demande à Hillary Clinton – que le couple Clooney a soutenu – comment elle se détend, la candidate répond : "Je marche et je regarde des films idiots", Amal demande alors : "Comme ceux de George ?", raconte Paris Match. Facétieuse, elle a offert à son mari pour son 55e anniversaire une tondeuse à gazon, un gros modèle, pour la pelouse de leur manoir du XVIIe siècle so british.

Elle n'est pas parfaite

Pourtant, tout ce que fait Amal Clooney n'est pas irréprochable ? Le prix du dîner de "fundraising" pour la campagne de la démocrate Clinton s'élevait à 350 000 dollars par couple. Des sommes astronomiques voire indécentes pointées notamment du doigt par le concurrent démocrate Bernie Sanders. Enfin, avec sa sublime robe Atelier Versace jaune à traîne, elle a failli en montrer trop sur les marches à Cannes en 2016 pour la projection de Money Monster. Mais au fond, ne pas être parfaite la rend sans doute encore plus irrésistible.