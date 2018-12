Amanda Sthers et Patrick Bruel : Les deux ex, réunis et radieux sur tapis rouge

Mardi 4 décembre 2018 avait lieu l'avant-première française d'Holy Lands, le nouveau long métrage d'Amanda Sthers. L'événement a eu lieu à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées, en présence de l'équipe du film et de nombreux invités.

Pour cette première, l'écrivaine et réalisatrice a pu compter sur une bonne partie de sa distribution mais aussi et surtout, sur Patrick Bruel. L'ex-compagnon d'Amanda Sthers et père de ses deux enfants Léon et Oscar a accepté l'invitation, lui qui tient un second rôle dans cette adaptation du roman Les terres saintes, écrit par Amanda et publié en 2010. Visiblement très heureux, le chanteur et acteur n'a pas manqué de poser aux côtés de son ex-femme, mais également avec James Caan, l'acteur principal d'Holy Lands. Rosanna Arquette et Tom Hollander complétait ce très beau plateau.

Après la première, l'équipe du film s'est retrouvée dans le cadre d'une after-party au restaurant le Beefbar, une belle adresse située Rue Marbeuf dans le 8e arrondissement de la captale.

Holy Lands, qui sortira dans nos salles le 16 janvier 2019, raconte comment Harry Rosenmerck, un cardiologue américain et juif ashkénaze, a tout quitté pour devenir éleveur de cochons en Terre Sainte. David, son fils, auteur de théâtre à succès, homosexuel, écrit à son père qui ne lui répond jamais, incapable d'imaginer son fils dans les bras d'un homme. Sa fille, Annabelle, éternelle étudiante de bientôt trente ans, quitte Bruxelles pour fuir un chagrin d'amour. Et son ex-femme, mère de ses deux enfants, se découvre un cancer et revisite leur histoire d'amour. C'est auprès du Rabbin Moshe Cattan que Harry va accepter d'affronter la vie et son issue.

