Amanda Sthers bouleverse en "Terres saintes" aux côtés de Patrick Bruel

Après "Je vais te manquer" et le plus récent "Madame", Amanda Sthers passe la troisième avec une nouvelle réalisation, "Holy Lands", dont la bande-annonce a été dévoilée. Au menu, un casting hollywoodien de luxe et des retrouvailles avec son ex Patrick Bruel.

