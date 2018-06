Amaury Leveaux : Tendre et rare photo de son fils Edward, son sosie !

Après avoir pris sa retraite, Amaury Leveaux, ancien champion de natation, se consacre à sa vie de famille et à de nouveaux projets. Il a ainsi récemment tourné dans l'édition spéciale célébrités de The Island (M6) avec Mike Horn. Durant ces deux semaines dans la jungle, nul doute que le sportif de 32 ans a beaucoup pensé à son fils, Edward (2 ans et demi), né de ses amours avec Elizaveta.

Sur Instagram, Amaury Leveaux, discret sur sa vie privée, a publié lundi 4 juin 2018 une photo adorable du petit garçon. Edward prend ainsi la pose en short de bain, allongé sur un transat les jambes en l'air et sourire aux lèvres. "My one & only #mychamp #myone #myson #justhim #myreason #Edward #futurchampion #myoneandonly #onlyfather #single #myreasontosmile", écrit le nageur en légende du tendre cliché.