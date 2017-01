Amber Heard, divorcée, elle profite de sa nouvelle vie !

Amber Heard est officiellement divorcée de Johnny Depp et semble n'avoir jamais été aussi épanouie. Le goût de la vie en célibataire ? Pas si sûr puisque l'actrice américaine serait déjà recasée. Le très bien informé TMZ évoquait en effet un gros rapprochement entre Amber Heard (alors en pleine bataille juridique pour son divorce contre Johnny Depp) et Elon Musk, brillant entrepreneur et inventeur de 45 ans ayant fondé SpaceX (une société spécialisée dans l'astronautique et le vol spatial), PayPal ou encore le constructeur automobile Tesla Motors.

C'est épanouie que la jeune femme de 30 ans été aperçue dans les rues de Los Angeles, le 14 janvier. Alors qu'elle se faisait rare durant la procédure de divorce, cette fois-ci l'ex Mrs. Depp était de sortie avec ses copines. Et visiblement elle s'amusait comme une folle. L'actrice de Rhum Express semble bel et bien résolue à profiter des siens pour cette année 2017. Quelques jours plus tard, le 18, c'est à nouveau dans la Cité des anges qu'elle était photographiée en pleine séance shopping avec sa soeur, Whitney. Chez 99 Cents, les deux soeurs s'en sont données à coeur joie. Quelques heures plus tard, Amber Heard est allée retrouver un ami.

Pour l'instant, pas l'ombre d'Elon Musk près de la demoiselle. Mais la rumeur pourrait bien rapidement être confirmée. Repérés à de nombreuses occasions lors d'événements privés organisés entre Londres et Miami, l'actrice de 30 ans et le milliardaire américain (dont la fortune est tout de même estimée à 12,4 milliards de dollars selon Forbes) seraient aujourd'hui déterminés à officialiser leur relation si l'on en croit les propos rapportés - à prendre avec des pincettes... - samedi 14 janvier par le tabloïd The Mirror. Elle aurait même dit à ses amis être très éprise de lui. Nouvelle année pour nouvelle vie ?