Amber Heard, Serena Williams, Miranda Kerr : L'amoureux geek, c'est chic !

Trois mois après avoir divorcé de Johnny Depp, Amber Heard - ou plutôt sa vie amoureuse - est de nouveau au coeur de l'actualité people après avoir officialisé ce week-end son histoire d'amour avec le milliardaire Elon Musk. En couple depuis juillet dernier, l'actrice de 31 ans et l'homme d'affaires de 45 ans (fondateur de PayPal et PDG de Tesla Motors, sa fortune est estimée à 15 milliards de dollars selon Forbes) ne se cachent plus, bien déterminés à vivre leur idylle au grand jour. Avant de craquer l'un pour l'autre, ils étaient amis et s'étaient rencontrés après leur participation au tournage du film Machete Kills, en 2013. Selon les déclarations du père de la comédienne, cette dernière serait même déjà prête à se remarier avec son nouveau compagnon...

Des "self made men" à qui tout réussit

A Hollywood, Amber Heard n'est évidemment pas la seule à avoir été attirée par un entrepreneur à succès. Si les soeurs Kardashian sont réputées pour leur amour des sportifs (et des rappeurs), d'autres stars sont séduites par le charme intellectuel des génies des nouvelles technologies, les "self made men" à qui tout réussit.

C'est justement le cas de Serena Williams (35 ans), elle aussi au coeur de l'actualité depuis l'annonce de sa première grossesse. Le futur papa n'est autre que celui qui partage sa vie depuis juin 2015, son fiancé depuis le mois de décembre : Alexis Ohanian (34 ans), fondateur de Reddit. Cette tête bien faite diplômée de l'université de Virginie avait lancé le site communautaire en 2005, lorsqu'il était seulement âgé de 22 ans. S'il a revendu le site il y a déjà douze ans pour quelques millions de dollars, il est toujours un membre actif du conseil d'administration et travaille toujours activement chez le géant. Selon Forbes, sa fortune est "seulement" estimée à 10 millions de dollars, lorsque sa future femme jouit d'une richesse estimée à environ 200 millions de dollars. Le site Reddit est quant à lui l'un des sites les plus consultés aux Etats-Unis et pèse la bagatelle de 500 millions de dollars.

Evan Spiegel, chéri de Miranda Kerr, est devenu milliardaire à 24 ans

Presque aussi riche qu'Elon Musk mais tout aussi discret, on peut également citer le fiancé du mannequin Miranda Kerr (34 ans) le jeune Evan Spiegel (26 ans). Le fondateur de Snapchat, dont la fortune personnelle est estimée à 4,6 milliards de dollars, a fait ses armes à Stanford, l'université américaine la plus sélective du pays (devant Harvard). A l'origine, le jeune étudiant avait soumis son idée de Snapchat lors d'un projet de classe avant de lancer lui-même l'application en 2011, après avoir quitté l'école. Devenu milliardaire à l'âge de 24 ans seulement, il s'apprête aujourd'hui à épouser l'une des plus belles femmes du monde.

Moins connu que les autres figures le chéri du mannequin anglais Lily Cole (29 ans), Kwame Ferreira (39 ans). Eloignés de l'effervescence hollywoodienne (ils sont installés à Londres), les tourtereaux se fréquentent depuis déjà quelques années et sont même parents d'une petite fille, Wylde, née en septembre 2015. Le papa est également geek de profession, étant le fondateur de Kwamecorp, une société de conseil dont les principaux clients sont les géants Samsung et Intel. Aujourd'hui, les actifs de la société sont estimés à 1,3 million d'euros selon le Daily Mail. Une belle réussite !

Enfin, comment ne pas citer le compagnon de la belle Karlie Kloss (24 ans), le businessman américain Joshua Kushner (31 ans). Le beau-frère d'Ivanka Trump (mariée à son grand frère, Jared Kushner) se tient à distance respectable des médias, désireux de vivre une vie rangée avec sa belle à New York. Dans le monde des affaires, il est connu pour être le fondateur et l'un des membres dirigeants de la société Thrive Capital, une entreprise d'investissement spécialisée dans les logiciels et les produits liés à Internet. Diplômé d'Harvard, il est aussi à la tête de l'entreprise Oscar Health (fondée en 2012), une "compagnie d'assurance maladie qui utilise la technologie, le design et les bases de données pour humaniser les soins de santé", comme expliqué sur le site internet officiel. En d'autres termes, un vrai petit génie ! Toujours selon Forbes, sa fortune personnelle est estimée à 100 millions de dollars. De quoi avoir de la ressource pour gâter celle qui partage sa vie depuis cinq ans (les richesses de Karlie Kloss sont quant à elles estimées à 12 millions de dollars).