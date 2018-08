André Boudou, sa relation avec Johnny Hallyday: "J'ai été amoureux de ce mec"

Neuf mois après la mort de Johnny Hallyday, les plaies sont encore béantes. Y compris pour André Boudou, le père de Laeticia Hallyday. Si, aujourd'hui, ses relations sont "compliquées" avec sa propre fille, il y a quelques années, l'ambiance était toute autre. Le patriarche était très proche de Johnny, dont il ne cache pas qu'il lui a sauvé la vie. "Si Johnny ne nous avait pas rencontrés, ma fille et moi, il serait mort bien avant et ruiné", dit-il dans son interview accordée au Parisien, se confiant sur sa relation "passionnelle" avec le rockeur décédé le 6 décembre dernier.

Il parle frontalement des soucis d'argent de son gendre, tout en remettant les choses en place, en bon businessman. "Quand ma fille se lie à Johnny, je mets mon nez dans ses affaires et je découvre qu'il a 120 millions de francs [environ 17 millions d'euros, NDLR] de dettes, notamment un chèque sans provision au Trésor Public de 56 millions. J'arrange le coup etc., c'est pour cela que dans une lettre, il m'a écrit 'Tu m'as sauvé la vie'. Je ne lui ai jamais fait perdre d'argent. Pas plus à l'Amnesia Paris, que l'on a revendu, qu'ailleurs. Je n'ai jamais touché un centime de lui, je ne l'ai pas attendu pour avoir de l'argent et j'ai toujours été plus riche que lui", raconte-t-il.

J'ai été amoureux de ce mec et il a été amoureux de moi

Puis en 2014, c'est la chute. André Boudou et Johnny Hallyday se brouillent, et ne se reparleront plus jusqu'à la mort du rockeur. "Quand j'ai arrêté de lui parler, il était comme un fou", raconte-t-il en montrant un texto de décembre 2014 où Johnny regrette leur distance et lâche qu'André va "finir sa vie seul". "Il était tellement en colère. Je suis un peu con, excessif, trop entier. Mais je ne suis pas seul", assure-t-il. "Ils disent qu'on m'a mis dehors, alors que c'est moi qui ai pris du recul. Pour trois raisons, détaille-t-il ensuite. D'abord parce qu'il est parti en Suisse contre mon avis, sur les conseils de Daniel Hechter. Une mauvaise idée. Il s'est pris un contrôle fiscal et un redressement de 9 millions d'euros. Il a voulu acheter un bateau qu'il a payé 7,4 millions et revendu 2,5 millions. Ensuite, parce qu'il a signé avec Warner dans mon dos. Mais là, il a fait un bon coup. On avait une relation passionnelle."

Dépeignant cette relation passionnelle entre lui et le rockeur, il dit : "J'ai été amoureux de ce mec et il a été amoureux de moi, sans que nous soyons homosexuels". Et de rajouter : "Et ça a été une histoire d'amour. Ce mec était tellement attachant, on a eu des moments incroyables [...] Pendant dix-neuf ans, j'ai quasiment passé 24 heures sur 24 avec Johnny. La plupart des gens qui parlent de moi à la télé, je ne les ai jamais vus".

Interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien du 18 août 2018.