André Paradis : Qui était le père tant aimé de Vanessa et Alysson Paradis ?

Le premier homme de la vie de Vanessa et Alysson Paradis a disparu. Les deux artistes ont perdu leur papa le 26 septembre, André Paradis, à l'âge de 74 ans, victime d'un cancer généralisé. Il formait avec leur maman Corinne un couple idéal et solide, qui a permis à leurs deux filles de vivre leur carrière dans la sérénité, malgré les embûches.

Qui était André Paradis ? Fils d'ouvrier de chez Renault à Boulogne-Billancourt, il était devenu un artiste autodidacte, passant "sept jours sur sept" dans son atelier d'après sa fille aînée. "La spécialité de cet autodidacte ? Reproduire des matériaux d'apparence noble à partir de matière synthétiques. Il réalisera notamment plusieurs sculptures en résine pour Disneyland Paris", lit-on dans le magazine Gala. Un homme passionné, l'idole de sa fille Vanessa.

Avec son épouse Corinne, il a construit un foyer solide. Il a toujours soutenu les choix de sa fille tout en la protégeant. Ainsi, pendant l'adolescence de Vanessa Paradis, marquée à la fois par le succès de Joe le Taxi et par les attaques et la jalousie, il nettoiera au Kärcher les insultes peintes sur les murs de leur maison, afin que sa fille évite de voir ces horreurs, et porte plainte au commissariat. "Papa-copain" marqué par Mai-68, il acceptera aussi avec sa femme que leur aînée se mettent en couple à 16 ans avec Florent Pagny, puis avec Lenny Kravitz avec qui elle s'installe à New York. Selon Gala, ses parents et sa soeur Alysson étaient d'ailleurs venus lui faire une visite surprise en Amérique.

Proche de Johnny Depp

Puis, lorsqu'elle est en couple avec Johnny Depp, le père de Jack (15 ans) et Lily-Rose (18 ans), son père se lie facilement d'amitié. C'est même lui qui aurait cherché une propriété dans le Sud pour le Pirate des Caraïbes qui voulait un pied-à-terre dans la région. Quand elle a appris le décès de son ancien beau-père, la star américaine est venue en jet privé avec son fils en France pour l'accompagner auprès de sa famille en France. Deep n'a toutefois pas assisté aux funérailles, certainement par souci de discrétion.

Dans le magazine Paris Capitale, la comédienne Alysson Paradis louait aussi l'éducation de son père et sa mère : "Mes parents, très intelligents, m'ont permis de m'initier aussi bien au karaté qu'à la poterie. Ce n'était pas des partisans de l'activité à tout prix et, le mercredi après-midi, ils avaient instauré ce qu'ils appelaient 'deux heures d'ennui' où ils nous laissaient improviser avec de l'argile, de la peinture et l'appareil de sérigraphie qu'ils nous avaient installé. Nous avions l'interdiction de regarder la télévision ce jour-là !"

Ses derniers jours, André Paradis les a passés en famille à l'île de Ré cet été, entouré des siens. Quelques jours de bonheur alors qu'il se savait condamné, qui resteront gravés dans la mémoire de ceux qui l'aimaient tant.