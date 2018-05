Andrea Casiraghi avec son fils Sasha dans les coulisses du Grand Prix de Monaco

Dimanche 27 mai 2018, devant Albert de Monaco et ses neveux Pierre et Andrea Casiraghi hilares, la princesse Charlene a fait sensation lors du podium du Grand Prix de Monaco en buvant du champagne au goulot avec le vainqueur, l'Australien Daniel Ricciardo. Un peu plus tôt dans la journée, trois des enfants de Caroline de Hanovre ont fait découvrir les coulisses du Grand Prix au fils aîné d'Andrea, l'adorable Sasha.

Âgé de 5 ans, le fils de Tatiana Santo Domingo et Andrea Casiraghi (33 ans) était habillé comme son papa. Le petit Alexandre Andrea Stefano dit Sasha portait un pantalon clair, un blazer et une cravate rouge comme la Ferrari qu'il a eu dû droit d'observer de près. Le petit Sasha est l'aîné d'une fratrie qui compte désormais trois enfants : sa soeur India a 3 ans et son petit frère, Maximilian Rainier, est né le 19 avril.

Sasha et Andrea étaient accompagné de Pierre Casiraghi (30 ans). Lui aussi est de nouveau papa depuis peu : Beatrice Borromeo a donné naissance le 21 mai dernier à leur deuxième garçon, Francesco Carlo Albert. L'aîné, prénommé Stefano en hommage au regretté père de Pierre et Andrea, a 1 an.

Si leur soeur Charlotte Casiraghi (31 ans) était absente dans les coulisses du Grand Prix, les deux garçons étaient accompagnés de leur petite demi-soeur, Alexandra (18 ans). La princesse de Hanovre est arrivée au bras de son compagnon, l'immense (1,96 m) Ben-Sylvester Strautmann. Fils de banquiers, cet Allemand de 19 ans s'affiche avec la petite dernière de Caroline depuis le Bal de la Rose en mars. On les avait déjà vus jeudi lors de la préparation du Grand Prix. Dimanche, ils ont pris la pose en compagnie de l'ancien pilote belge Jacky Ickx et de sa compagne, la chanteuse burundaise Khadja Nin. Cette dernière revient du Festival de Cannes. Elle faisait partie du jury présidé par Cate Blanchett qui a remis la Palme d'or au Japonais Hirokazu Kore-eda pour Une affaire de famille.

Outre ces membres de la famille princière de Monaco, de nombreuses personnalités s'étaient donné rendez-vous ce week-end sur le Rocher comme Bella Hadid ou encore Geri Halliwell...