Andrea et Tatiana Casiraghi : Le couple monégasque brille avec Naomi Campbell

En juin, les fashion weeks font leur retour ! Les hostilités commencent à Monte-Carlo, où démarre une minisemaine de la mode de deux jours. Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo Casiraghi en ont célébré le coup d'envoi, au côté de l'angélique Naomi Campbell...

C'est au Musée océanographique de Monaco que le couple Casiraghi et Naomi Campbell étaient réunis. Le Monégasque de 32 ans (et fils de la princesse Caroline de Monaco et Stefano Casiraghi), sa compagne et l'icône mode britannique ont assisté, ce jeudi 1er juin, à la cérémonie de remise des Fashion Awards. Quatre récompenses ont été décernées pour l'occasion. Tatiana Santo Domingo Casiraghi a reçu l'Ethical Award et Naomi l'International Award. La styliste italienne Chiara Boni (qui présente ce vendredi sa nouvelle collection de vêtements à Monte-Carlo) et la photographe Nima Benati sont les deux autres lauréates.

Andrea et Tatiana Santo Domingo Casiraghi se sont rendus au Musée océanographique en compagnie de leur belle-soeur, l'épouse de Pierre Casiraghi et jeune maman du petit Stefano (né en février dernier) Beatrice Borromeo Casiraghi, et de la demi-soeur d'Andrea, la princesse Alexandra de Hanovre (17 ans). Les membres de la famille princière du Rocher l'ont représentée avec style, palliant avec élégance l'absence de la princesse Charlene de Monaco, marraine de la Fashion Week de Monte-Carlo.