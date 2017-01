Andrew Garfield "défoncé" avec Emma Stone à Disneyland : Spider-man s'est lâché

On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, chantait Léo Ferré. A 29 ans non plus, dira Andrew Garfield. L'acteur britannique a fait une confidence au magazine W qui braque ses projecteurs sur les soupirants aux Oscars : il était "défoncé" à Disneyland après avoir mangé un space cake.

L'histoire remonte à la fin de l'année 2014. Avec sa petite amie de l'époque, une certaine Emma Stone, et leurs amis, il s'est rendu dans le merveilleux monde de Mickey : "Mes amis ont débarqué par surprise et on est allé à Disneyland. On a mangé un brownie au cannabis. C'était vraiment le paradis. Imaginez Space Mountain trois fois de suite ? J'étais en panique dans It's a Small World. Je me disais : 'Mais un putain de mini monde !'"

Lors de leur aventure, les joyeux compères n'étaient pas seuls puisqu'ils étaient accompagnés d'une guide, qui ne s'est rendue compte de rien : "Cette fille appelée Chantel - que dieu te bénisse Chantel, où que tu sois - était notre guide et je pense qu'elle était tellement innocente et pure qu'elle n'a pas réalisé qu'on avait pris de la drogue. Elle disait : 'Vous êtes géniaux. J'aimerais que mes copains soient comme vous.'" Le Huffington Post US a même déniché un tweet avec des photos de l'ex-couple (ou pas) à Disneyland !