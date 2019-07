Angelina Jolie à Paris : elle donne un jouet neuf au fils d'une fan

Cet été, les stars se pressent sur les plages les plus prisées et régalent les internautes de leurs photos de vacances. Angelina Jolie s'en dispense. L'actrice a posé ses valises à Paris, où elle a été surprise en train d'offrir un jouet tout neuf à un enfant comblé.

En 2018, Paris était la troisième ville la plus visitée de la planète, derrière Bangkok et Londres. En attendant de savoir si elle retrouvera la première place cette année, la Ville lumière accueille une very important touriste ! Angelina Jolie y a été photographiée ce mardi 9 juillet, profitant d'un après-midi ensoleillé pour faire quelques emplettes.

Mardi 9 juillet 2019, Angelina Jolie a quitté l'hôtel de Crillon accompagnée de sa marraine, l'actrice Jacqueline Bisset. Les deux femmes se sont rendues dans le magasin Guerlain situé sur les Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement. Angelina Jolie est l'ambassadrice du parfumeur français.

Ce même mardi, l'ex-épouse de Brad Pitt et maman de six enfants (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés de 17 à 10 ans) est allée dans une boutique Jouéclub. Là encore, Angelina Jolie a été accueillie et attendue à sa sortie, par une horde de photographes et de fans. Les plus audacieux ont pu l'approcher et immortaliser leur rencontre par un selfie.

Angelina Jolie a fait don d'un jouet tout neuf, acheté quelques minutes plus tôt, à un petit garçon dont la maman, une femme anonyme, était présente.