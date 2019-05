Angelina Jolie : Sensations fortes pour les 13 ans de sa fille Shiloh

Le 17 mai 2019, profitant du jour férié qu'est le Memorial Day aux États-Unis, Angelina Jolie a célébré les 13 ans de sa fille Shiloh d'une étonnante façon. Comme le révèle Just Jared, l'actrice de 43 ans et la jeune fille ont en effet passé la journée à jouer dans une escape room de Los Angeles.

Mère et fille se sont rendues au Basement, connue pour être la seule salle du genre à intégrer des acteurs dans ses mises en scènes interactives. La jeune Shiloh a tout juste pu participer puisque l'accès est interdit au moins de 13 ans. Aucune précision n'a en revanche été donnée sur l'éventuelle présence des autres membres de la tribu : Maddox (17 ans), Pax (15 ans), Zahara (14 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (10 ans).

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt est le premier enfant biologique d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Ces derniers s'étaient envolés pour la Namibie afin que sa naissance se fasse en toute tranquillité, loin de l'agitation médiatique de Los Angeles. La jeune fille partage désormais son temps entre sa mère et son père, séparés depuis plus de deux ans. Officiellement célibataires depuis avril dernier, les deux acteurs continuent de négocier les termes de la garde de leurs enfants.

En attendant d'y voir plus clair du côté de leur vie privée, les deux stars se concentrent sur leurs carrières respectives : Angelina Jolie va bientôt retrouver son personnage de Maléfique, ainsi qu'Elle Fanning, dans la suite du long métrage des studios Disney, au cinéma le 16 octobre 2019. Dans un tout autre genre, Brad Pitt donnera la réplique à Leonardo DiCaprio et Margot Robbie dans le très attendu Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino présenté au Festival de Cannes avant sa sortie au cinéma le 14 août 2019.