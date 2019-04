Angelina Jolie, mère célibataire, ne "refuse rien" à ses six enfants

Angelina Jolie est mère célibataire depuis qu'elle s'est séparée de Brad Pitt, en 2016. C'est exactement sur ce sujet qu'une amie de l'actrice de 43 ans s'est livrée au site américain Us Weekly. La maman de Maddox (17 ans), Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (12 ans) et des jumeaux Knox et Vivienne (10 ans) "a toujours des idées pour faire quelque chose d'amusant avec eux", confie cette source.

"Ses enfants, ce sont sa vie", poursuit-elle, en précisant que "chaque jour est une aventure" pour cette famille qui vit dans une villa de plus de 1 000 m², estimée à 25 millions de dollars. D'après son amie, Angelina Jolie est très "douce" avec ses enfants et trouverait difficile de leur dire non : "Elle est très indulgente avec ses enfants et veut absolument leur donner tout ce qu'ils désirent."

Si elle peut se permettre d'offrir toutes ces choses à ses six enfants, l'actrice tatouée prend soin qu'ils ne restent pas assis devant la télé. "Si l'un d'entre eux est intéressé par quelque chose, elle fait tout pour le faire. Par exemple, si un enfant veut peindre, elle part acheter de quoi faire de la peinture", poursuit cette même source, toujours à Us Weekly. Elle a bien raison de laisser une chance aux envies de ses enfants, car "Pax suit régulièrement des cours de boxe, Zahara est un devenue un maître des arts martiaux et les jumeaux ont étudié la robotique". "Le ciel est sa seule limite", résume son amie, qui évoque plusieurs voyages au Cambodge ou à Paris.

Angelina Jolie et Brad Pitt partagent la garde de leurs six enfants depuis leur divorce, en 2016. Maddox (17 ans) entrera bientôt à l'université. Sa maman a été aperçue en train de visiter une faculté à Séoul, en Corée du Sud. Un endroit qui serait parfait pour le jeune Cambodgien, qui parle parfaitement coréen. "Les enfants sont en train d'apprendre différentes langues. Shiloh apprend le cambodgien, Pax le vietnamien, Mad l'allemand et le russe, Zahara parle couramment français, Vivianne l'arabe et Knox, la langue des signes", avait confié Angelina Jolie à la BBC, en juin 2016.