Brad Pitt et Angelina Jolie officiellement "célibataires"

Plus de deux ans après leur séparation, Brad Pitt et Angelina Jolie sont officiellement célibataires. Comme le rapporte People ce samedi 13 avril 2019, les deux acteurs ont obtenu d'un juge d'être légalement séparés, en attendant de finaliser leur divorce sur plusieurs points. Une démarche entamée l'an dernier à la demande des ex-amants stars, peut-être pour que Brad Pitt puisse officialiser avec sa nouvelle compagne présumée qui n'est autre que Charlize Theron...

Cette annonce vient donc à l'encontre des récentes rumeurs affirmant qu'Angelina Jolie fait exprès de retarder la procédure de divorce pour essayer de recoller les morceaux avec son ex-mari. "Les deux parents sont concentrés sur ce qu'il y a de mieux pour les enfants", a témoigné une source de People. Célibataires au regard de la loi, le comédien de 55 ans et son ex-femme de 43 ans continuent donc de négocier les termes de la garde de Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (12 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (10 ans). Maddox (17 ans), l'aîné de la fratrie, peut quant à lui choisir combien de temps il souhaite passer avec son père. La séparation des biens que partagent Brad Pitt et Angelina Jolie est également en cours.

En attendant d'y voir plus clair du côté de leur vie privée, les deux acteurs se concentrent sur leurs carrières respectives : Angelina Jolie va bientôt retrouver son personnage de Maléfique, ainsi qu'Elle Fanning, dans la suite du long métrage des studios Disney, au cinéma le 16 octobre 2019. Dans un tout autre genre, Brad Pitt donnera la réplique à Leonardo DiCaprio et Margot Robbie dans le très attendu Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino (le 14 août 2019 en salles).