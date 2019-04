Charlize Theron en couple avec Brad Pitt ? "Quelqu'un doit se bouger"

Charlize Theron n'a pas été en couple depuis un bon moment. L'actrice de 43 ans, qui traverse une passe difficile, s'est livrée sur sa vie intime auprès du site américain ET, jeudi 4 avril 2019. Elle déclare attendre que quelqu'un "fasse le premier pas" et sorte avec elle. "Je suis célibataire depuis dix ans, ce n'est pas si long. Il faut juste que quelqu'un prenne son courage à deux mains et se bouge pour sortir avec moi", a-t-elle déploré. Charlize Theron ajoute enfin : "Je suis étonnamment célibataire, j'ai été très claire sur ce point."

Un message plein de colère, qui pourrait bien être directement adressé à Brad Pitt. En effet, en janvier 2019, The Sun révélait que les deux acteurs enchaînaient les rendez-vous galants depuis un mois. Ce n'est autre que Sean Penn, l'ex de Charlize Theron, qui aurait fait les présentations. Leur relation aurait débuté juste avant les fêtes de fin d'année. Cependant, une source proche du couple supposé avait confié à ET que l'acteur de 55 ans et Charlize Theron "se connaissaient depuis des années et qu'ils étaient récemment devenus meilleurs amis après avoir travaillé ensemble". La jolie brune serait-elle coincée dans la friendzone ?

L'une des plus longues relations de Charlize Theron est celle qu'elle a construite avec Stuart Townsend, puisqu'ils ont été ensemble de 2002 à 2010. Elle a ensuite rencontré Sean Penn, en 2013. Ils s'étaient fiancés l'année d'après, avant de se séparer en 2015. Voilà quatre ans que la maman d'August (adoptée en août 2015) et de Jackson (7 ans) est célibataire et elle aimerait manifestement que ça change.