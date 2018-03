Angelina Jolie : Après Brad Pitt, un nouvel homme dans son coeur ?

Tandis que Brad Pitt remonte la pente en toute discrétion, Angelina Jolie continue également son chemin et sa carrière. La promotion de sa réalisation D'abord, ils ont tué mon père l'a beaucoup accaparée. Mais la star très engagée de 42 ans a également passé de beaux moments avec les six enfants qu'elle a eus avec le héros de Fight Club (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne). Dernièrement, ils sont allés au cinéma et manger des glaces. Avec cet emploi du temps chargé, l'actrice et réalisatrice a-t-elle quelques moments rien qu'à elle, notamment pour écrire un nouveau chapitre de sa vie sentimentale ? Selon les informations d'Entertainment Tonight, elle fréquenterait "quelqu'un"...

Une source s'est confiée à ET en déclarant que, bien que la relation ne soit pas "sérieuse", l'héroïne de L'Échange avait été vue avec un homme dont elle est proche, le premier manifestement depuis l'annonce de son divorce d'avec Brad Pitt en septembre 2016. "Brad et Angie sont très secrets sur leur vie privée. Angie a même dit à ses amies qu'elle n'était pas prête à ressortir avec quelqu'un, mais elle a été vue avec un charmant monsieur, un peu plus âgé qu'elle, un agent immobilier. Ce n'est en tout cas pas un people. Angie a affronté une situation bien difficile avec sa rupture. Passer du temps avec un autre homme l'a aidée." À celles et ceux qui espèrent voir Angelina et Brad se réconcilier, l'insider précise que cela n'est pas près d'arriver : "Les choses se sont mal finies entre eux et s'ils ont tenté une thérapie avec leurs six enfants, ils ont du mal à être dans la même pièce ensemble."

Contactée par People, une source proche de Brad Pitt a confirmé qu'il se portait bien mieux. "La séparation a été vraiment sinistre pour lui, mais il semble en meilleure forme et plus heureux depuis quelque temps. La vie l'enthousiasme de nouveau", a glissé l'indiscret. Les fans de l'ancien couple Aniston-Pitt ont accueilli à bras ouverts les rumeurs selon lesquelles l'acteur de 54 ans aurait renoué avec la belle Jennifer, elle-même séparée de son mari Justin Theroux...