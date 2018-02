Jennifer Aniston : Brad Pitt lui envoyait des mots doux, Justin Theroux jaloux ?

Le divorce entre Jennifer Aniston et Justin Theroux continue de fasciner la presse américaine. Ou plutôt ne serait-ce pas le fantasme inavoué de voir Jen revenir dans les bras d'un certain Brad Pitt, avec qui elle a jadis formé l'un des couples les plus médiatisés et glamour d'Hollywood ?

Pour Us Weekly, le fantasme serait très proche de la réalité. Le très populaire tabloïd américain affirme que l'une des causes possibles du divorce a été la place que Brad Pitt avait involontairement prise dans le couple formé par l'ex-star de Friends et l'acteur de The Leftovers. Le magazine nous apprend qu'apparemment, Jen avait conservé des Post-It sur lesquels Brad lui avait écrit des compliments.

"C'était des jolis mots sur des Post-it comme 'Tu étais magnifique ce soir' ou 'Tu me manques déjà'", raconte la source d'Us Weekly. Et bien évidemment, ces mots doux, Justin Theroux les a découverts et il n'aurait pas manqué de le reprocher à sa femme. "Jen lui a assuré que ce n'était rien d'important, mais Justin n'était pas vraiment ravi...", assure ce proche pour qui Justin Theroux "a eu des moments d'insécurité comme celui-là".

De son côté, le racoleur Star Magazine avance une autre thèse, dans laquelle Brad ne tient aucun rôle. Selon ce tabloïd, Aniston et Theroux auraient tout tenté pour avoir un enfant, en vain. Il faut dire que les rumeurs de grossesse de Jennifer Aniston ont été une véritable arlésienne. Plus probable en revanche, et avancés par des médias plus fiables, l'impossibilité de s'entendre sur leur nid d'amour. Jen a toujours préféré Los Angeles, avec que Justin est un fan de New York.

Toujours est-il qu'au lendemain de la Saint-Valentin, le couple s'est séparé via un communiqué officiel. "Nous sommes deux meilleurs amis qui ont décidé de mettre un terme à leur couple, mais nous avons hâte d'entamer une relation amicale", écrivent-ils conjointement.