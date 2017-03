Angelina Jolie et Brad Pitt s'étaient fait tatouer ensemble avant leur rupture

Toujours selon le tatoueur, les parents de Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans), Vivienne et Knox (8 ans) ont utilisé la même encre pour "se lier symboliquement en tant que mari et femme". À cette époque, les Brangelina étaient mariés depuis un an et demi. Sept mois après leur passage au Cambodge, ils annonçaient la fin de leur union. Les anciens amants sont toujours en pleine bataille juridique pour la garde de leurs enfants.

Férue de tatouages, Angelina Jolie en compte environ une petite vingtaine au total. En 2011, elle avait ajouté sur le haut de son bras gauche la longitude et la latitude du lieu de naissance de son mari, rejoignant ainsi ceux de leurs enfants qu'elle s'était fait tatouer au fil des ans. Aujourd'hui, l'actrice regrette les dessins qui concernent son futur ex-mari.

Brad Pitt en a quant à lui un peu plus de dix. Outre le symbole bouddhiste, l'acteur de 53 ans a également les initiales d'Angelina Jolie et de leurs enfants tatoués sur l'avant-bras droit. Il a aussi les paroles d'une chanson de Bob Dylan ("We live, we die, we know not why, but I'll be with you") tatouées sur le pectoral gauche et écrites à la main par Angelina Jolie. De l'histoire ancienne.