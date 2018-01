Anggun : Rare selfie avec son nouveau compagnon pour le Nouvel An

Direction Florence, en Italie, pour Anggun et son nouveau chéri Christian Kretschmar. Le couple a partagé quelques clichés de cette escapade en Toscane sur les réseaux sociaux, dévoilant qu'il avait fêté le Nouvel An en amoureux.

"À Florence pour le Nouvel An. Bonne année 2018... Beaucoup d'amour de notre part !!!", a indiqué Anggun en légende d'un cliché d'elle et de son amoureux sur Instagram, devant le célèbre Ponte Vecchio. Dans la foulée, la sublime chanteuse indonésienne de 43 ans a posté une photo d'elle prise par son chéri, sur le balcon de leur hôtel, le Westin Excelsior. "Encore une fois, bonne année 2018 à vous tous. Note pour soi-même, 'et ils vécurent heureux' ça n'existe pas. Alors arrêtez de chercher cela mais, à la place, soyez attentifs à ces bouts de bonheur un peu partout et soyez toujours reconnaissants. Photo prise ce matin à Florence par ma personne préférée", a-t-elle dit.