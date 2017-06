Anne-Elisabeth Lemoine émue : Anne-Sophie Lapix lui donne les clés de C à vous

Lundi 12 juin 2017, nos confrères de Puremédias ont annoncé en exclusivité qu'Anne-Elisabeth Lemoine succédait finalement à Anne-Sophie Lapix. Cette dernière prendra quant à elle les rênes du 20h de France 2 en septembre à la place de David Pujadas, à la tête du talk show C à vous sur France 5.

Dans ce contexte, Anne-Sophie Lapix avait préparé une petite mise en scène ce même 12 juin pour annoncer en direct cette "passation" aux téléspectateurs de la chaîne. Peu après le générique de début d'émission, la star de 45 ans a en effet envoyé les clés du studio à sa chroniqueuse qui ne s'y attendait pas vraiment. "Félicitations Anne-Elisabeth, c'est vous qui reprenez C à vous l'année prochaine, je suis vraiment ravie que ce soit vous ! Ravie pour vous", a lancé l'animatrice. Et la principale intéressée de répondre avec émotion : "Merci beaucoup ! Je suis très fière de prendre la suite, de faire partie de votre équipe depuis trois ans et de poursuivre ce que vous avez porté si haut."

Rappelons que l'animatrice de 46 ans est chroniqueuse dans le programme depuis septembre 2014 et qu'elle présentait déjà C l'hebdo, une version week-end de C à vous. Anne-Elisabeth Lemoine prend donc du galon car elle aurait été préférée à Bruce Toussaint, Stéphane Bern, Claire Chazal ou encore Mélissa Theuriau.

Anne-Elisabeth Lemoine est donc la troisième femme à prendre en main C à vous après Alessandra Sublet (2009-2013) et Anne-Sophie Lapix (2013-2017). Bonne chance à elle !

