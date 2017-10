Anthony Delon, perdu et en galère sur scène, s'en prend à "ces glands"

Pour le Festival international du film d'Antalya, Anthony Delon a délaissé ses cuirs et son statut de créateur pour redevenir acteur. Invité en Turquie pour ce rendez-vous cinématographique, le comédien et entrepreneur de 53 ans s'est distingué avec une belle pirouette lors d'une soirée de gala.

Dans une vidéo publiée le 27 octobre sur Instagram, Anthony Delon est sur le point de remettre un prix. Enveloppe à la main, il hésite au moment de parler, avant de se tourner, visiblement dans l'embarras, vers le maître de cérémonie. La fiche est écrite en turc, une langue, on le devine, qu'il ne maîtrise pas. En galère, mais loin de s'avouer vaincu, l'acteur essaie – et il y parvient ! – à prononcer le nom du primé, sous les applaudissements nourris du public, qui salue cette sa prouesse.

En légende, Anthony Delon se fait un peu plus précis et n'hésite pas à attaquer, avec un brin d'humour. "Quand ces glands oublient de me mettre une fiche en anglais !", écrit-il en majuscule. Dans les commentaires, ses fans n'ont pas manqué de lui remonter un peu le moral. "Vous avez très bien maîtrisé la situation", "Vous avez super bien géré... Don't worry... au top comme d'habitude", "Système D comme Delon. Bravo !","Toujours classe même dans l'improvisation", peut-on lire.